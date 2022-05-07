حركة طالبان تلزم النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

كابول(صدى):

أمرت حركة ⁧‫طالبان التي استولت مؤخرا على السلطة في أفغانستان اليوم السبت، ‬⁩النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة .

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق على جميع طالبات الجامعات بارتداء العباءة السوداء والنقاب ومتابعة المحاضرات في فصول غير مختلطة.

وحركة طالبان هي حركة قومية إسلامية سنية سياسية مُسلحة، ويَعتقد قياداتُها أنهم يطبّقون الشريعة الإسلامية أسسها الملا محمد عمر، وتحكم حاليًا أفغانستان