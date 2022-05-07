شاهد.. إمرأة متوفاة تضرب على النعش من الداخل قبل دفنها

وكالات(صدى):

فوجئ أهالي مدينة لامبايك في جمهورية البيرو، أثناء حمل تابوت لإمرأة متوفية وتوديها استعداداً للتوجه إلى المدفن، أنها تضرب على النعش من الداخل لتقول لهم إنها لا تزال على قيد الحياة.

ومن ثم أسرعت أسرتها بفتح التابوت لتكتشف أن روزا إيزابيل سيسبيديس كالاكا البالغة من العمر 36 عاماً والتي كانت على وشك أن تدفن، لا تزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأفاد خوان سيغوندو كاجو، المسؤول عن إدارة المقبرة بأنه ذهب على الفور للإتصال بالشرطة، ونقلوها إلى المستشفى في مدينة فيريناف، حيث أكد الأطباء أنها تعاني من علامات حيوية منخفضة.

وكانت روزا إيزابيل سيسبيدي كالاكا ضحية لحادث سير خطير أودى بحياة شقيق زوجها وأصاب أبناء أخيها بجروح خطيرة.