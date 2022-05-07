حريق مرّوع بأحد الشقق السكنية أسفر عن وفاة أب وإبنه

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة نصر شرق القاهرة حريق مرّوع في أحد الشقق السكنية أسفر عن وفاة أب وإبنه بطريقة مأساوية أحزنت الجميع .

وبالتحقيقات تبيّن أن الضحايا هم السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي، ويبلغ من العمر 34 عاما وابنه البالغ من العمر 4 سنوات، فيما توفيت الابنة البالغة من العمر 9 سنوات متأثرة باختناقها جراء الدخان الكثيف.

وأوضحت التحقيقات،أن سبب الحريق كان ماس كهربائي بصالون الشقة، ثم امتدت النيران للغرف، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران، قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة.