فتاة تسير في الشارع نصف عارية احتجاجًا على القضاء

بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة لبنانية تُدعى “رانيا” وهى تسير في الشارع ونصفها السفلي عار تمامًا.

وأوضحت “رانيا” أنها فعلت ذلك احتجاجًا على القضاء اللبنانيالذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد.

وقبضت الشرطة اللبنانية على “رانيا” بتهمة التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية.

وتم الإفراج عنها بعد ذلك بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.