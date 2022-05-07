بالصور.. مواصفات كيا سول 2023 الجديدة

سول(صدى):

تعد السيارة كيا سول واحدة من ابرز اصدارات الصانع الكوري الجنوبي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية.

وتتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بدلًا من قدرات المحرك التيربو التي تم استبعادها، حيث ينتج المحرك الجديد قوة قدرها 147 حصانا، و 178 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وجاءت السيارة كيا سول 2023 بعدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، مع سقف باللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومريات جانبية كهربائية ايضا باشارات ضوئية،