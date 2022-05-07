مجموعة لاند مارك توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة لاند مارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل بمختلف فروع الشركة في أكثر من (25) مدينة مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

التخصصات المطلوبة:

– إدارة

– مالية

– تسويق

– مبيعات

– تصميم

– محاسبة

– سكرتارية

– موارد بشرية

– علاقات عامة

– اللوجستيات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الصناعية.

– التسويق الإلكتروني.

– تخصصات أخرى ذات صلة..

أماكن العمل:

“الرياض، الدمام، مكة، المدينة المنورة، رأس تنورة، سبت العلايا، تبوك، حائل، أبها، عرعر، ضباء، عسير، ينبع، الرس، بيشة، جازان، بريدة، عنيزة، نجران، محايل، تنورة، الدمام، الطائف، القطيف، الجبيل، الباحة، الخفجي، بلجرشي، الهفوف، الزلفي” وغيرهم.

ويمكن التقديم عبر بوابة التوظيف لشركة (Landmark) واختيار الموقع (Saudi Arabia) والضغط (Search) من خلال رابط الموقع.