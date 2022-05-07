شاهد.. ذئب يتجول داخل حي المنتزه بالدمام

الدمام(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ذئب أسود يقوم بالعواء ويتجول مساء أمس الجمعة بحي المنتزه بالدمام.

وأوضح خبير في الحيوانات الفطرية بأن الذئب يبدو أنه هجين للكلب، لافتًا أن الدليل على ذلك عكفة الذيل والبياض أسفله.

وناشد المغردون الجهات المختصة لحماية سكان الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة وحمايتهم من هذا الكائن الذي يمثل خطورة عليهم وعلى أطفالهم .