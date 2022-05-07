شاهد.. ذئب يتجول داخل حي المنتزه بالدمام
وثق مقطع فيديو متداول ذئب أسود يقوم بالعواء ويتجول مساء أمس الجمعة بحي المنتزه بالدمام.
وأوضح خبير في الحيوانات الفطرية بأن الذئب يبدو أنه هجين للكلب، لافتًا أن الدليل على ذلك عكفة الذيل والبياض أسفله.
وناشد المغردون الجهات المختصة لحماية سكان الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة وحمايتهم من هذا الكائن الذي يمثل خطورة عليهم وعلى أطفالهم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58747 ] نشر منذ ساعة واحدة
كيف وصل للحي
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 58 دقيقة
الذيـب يايمـه عـوى…..والجـبـل مـربـاه
شبعان يمـه ويعـوي…..مـدري وش نوحـه
خلي على الفرقا نـوى…..والجـبـل مـربـاه
اللي كوى قلبي كـوي…..مـدري وش نوحـه
شوفـه لخفَّاقـي دوى…..والجـبـل مـربـاه
قلبي يضيق ويلتـوي…..مـدري وش نوحـه
جينا نبي نلعب سـوا…..والجـبـل مـربـاه
أبيه بالملعـب خـوي…..مـدري وش نوحـه
يقول لي مالـك لـوا…..والجـبـل مـربـاه
وانا بعون الله قـوي…..مـدري وش نوحـه
حبل الموده ماانطـوا…..والجـبـل مـربـاه
واشوف خلي منطوي…..مـدري وش نوحـه
عوده من الزين ارتوى…..والجـبـل مـربـاه
ضبيٍ وبه عرق بدوي…..مـدري وش نوحـه.
يابعد حيي ياأهل حائل..