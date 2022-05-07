كل عيد وأنتم بخير

العيد فرصة لتجديد الأفراح في النفوس

من الطبيعي أنه خلال العام تمر بالشخص

محطات من الأحزان والتحديات الصعبة

وربما بعض محطات الفشل والتوقف عن إكمال المسيرة في طريق النجاح

لكن في الأعياد ينسى الشخص أحزانه وتحدياته

من خلال لقاء أفراد عائلته وأصدقائه وأحبائه

و من خلال مناظر البهجة في العيد

وفرحة الأطفال وسعادتهم بالعيد

لذلك وُجدت الأعياد حتى نجدد فيها أفراحنا

افرح واحتفل بالعيد واظهر معالم الفرح

احرص على إدخال الفرح في نفوس الآخرين في هذه الأوقات

وخصوصا الأطفال لأنهم بهجة العيد

العيد ضيف مميز يأتي مره واحدة في السنة

استقبل ضيفك بالسعادة والأفراح

قبل أن تدخل الفرح على نفوس الآخرين

يجب أن تحرص على أن تدخل الفرح على نفسك أولاً

فهي تستحق

أدخل الفرح على قلبك من خلال

اقتنائك لشيء تريده من فترة مهما كان بسيط أو كبير

أدخل السعادة على قلبك أولاً

لأنك عندما تشعر بالسعادة تستطيع أن تمنحها للآخرين

السعادة كالعطر عندما تضعها يشعر بشداها الآخرون

أدخل السعادة على قلبك اولاً

أظهر بأفضل مظهر لديك في العيد

كن جميلاً تميز بالأناقة

وفي النهاية نقول أن السعادة بالعيد تكون نابعة من داخل الشخص.