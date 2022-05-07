أخصائية نفسية توضح أسباب زيادة حالات الطلاق

الرياض(صدى):

علقت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، على ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة.

وقالت “نوف” إن تزايد حالات الطلاق يعود للاستعجال أو التهور فأصبح الشباب والبنات غير مستعدين وليس لديهم إحساس بمسؤولية الزواج فلا يجب أن يتم الانفصال على أبسط المشاكل.

وأضافت: ” يجب أن يكون هناك دورات قبل الزواج ليعرفون الهدف من الزواج وفكرة تأثير السوشال ميديا فقاعة فليس هى السبب الرئيسي”، بحسب حديثها ببرنامج “طارق شو”.