العريني: انقطاع الكهرباء في الأحساء بسبب الرياح خارج عن إرادتنا

الأحساء(صدى):

أكد المهندس فيصل العريني نائب رئيس الصيانة المكلف، أن انقطاع الكهرباء في بعض أحياء الأحساء حديث بسبب الرياح وخارج عن إرادة الشركة.

وتفصيلاً، قال “العريني”: “انقطاع الكهرباء في بعض أحياء ‎الأحساء بسبب الرياح خارج عن إرادتنا وتمكنا من إعادة الخدمة في وقت قياسي”.

وتابع: “الانقطاع حدث بسبب ما شهدته الأحساء من عواصف ورياح قوية أدت لسقوط عدد من أعمدة الإنارة مما أدى لحدوث انقطاع في الخدمة الكهربائية للمشتركين وجاري العمل عليه”.

وعن جهود الشركة، أضاف: “فور تلقي بلاغات عن الانقطاع انطلقت فرق الصيانة وباشرت التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة الأعطال والعمل على توفير البدائل وإعادة الخدمة بالكامل”، بحسب حديثه مع قناة “الإخبارية”.