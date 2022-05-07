بالفيديو.. محلل طقس: تأثير العوالق الترابية لا يزال مستمرًا على القصيم
أوضح محلل الطقس عادل قازنلي أن تأثير العوالق الترابية لا يزال مستمرًّا على القصيم، وسيمتدّ تأثيره على الرياض والشرقية.
وقال ” قازنلي ” خلال مداخلة هاتفية على” قناة الإخبارية” :” أن سرعة الرياح طبيعية، ونتمنى نشاطها لأنها تسهم في تشتت الموجة الغبارية”.
وأضاف :” أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة”.
فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي لـ #الإخبارية:
تأثير العوالق الترابية لا يزال مستمرا على #القصيم وسيمتد تأثيره على #الرياض و #الشرقية.. وسرعة الرياح طبيعية ونتمنى نشاطها لأنها تساهم في تشتت الموجة الغبارية pic.twitter.com/4gkMjxypcR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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