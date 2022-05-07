بالفيديو.. محلل طقس: تأثير العوالق الترابية لا يزال مستمرًا على ⁧‫القصيم

الرياض(صدى):

أوضح محلل الطقس عادل قازنلي أن تأثير العوالق الترابية لا يزال مستمرًّا على القصيم، وسيمتدّ تأثيره على الرياض والشرقية.

وقال ” قازنلي ” خلال مداخلة هاتفية على” قناة الإخبارية” :” أن سرعة الرياح طبيعية، ونتمنى نشاطها لأنها تسهم في تشتت الموجة الغبارية”.

وأضاف :” أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة”.