النجم شهاب مرتضى يثير جدلاً واسعًا بنشر صور جدته المسنة برفقة شاب

طهران(صدى):

نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى صورًا وفيديوهات لجدته المسنَة برفقة شاب في مقتبل العمر قيل بأنه زوجها الجديد، مما أثار سخرية النشطاء وانتقاداتهم .

وأظهرت الصور والفيديوهات الجدة المثيرة للجدل في الاحتفال برفقة زوجها الذي يصغرها بـ50 عاما ويحمل الجنسية التركية.

وبيّنت الفيديوهات ارتداء المسنة ثوباً أسود مكشوفاً من الأعلى ومن منطقة الذراعين، كما أنها حرصت على تزيين شعرها ووجهها بمساحيق التجميل، بينما حمل زوجها الشاب باقة من الورد الأحمر.

وقال شهاب في تعليقه على الصور والمقاطع الكثيرة :” إن الحب لا يعرف العمر“، مُشيرًا إلى أن جدته تبلغ من العمر 80 عاماً بينما يبلغ عريسها 30 عاما فقط.