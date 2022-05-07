بالفيديو.. مختص يوضح أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5 آلاف ريال غير كافٍ

الرياض(صدى):

أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5 آلاف ريال غير كافٍ، ومبادرات الوزارة تسعى لخلق فرص وظيفية في كافة القطاعات.

وأفاد بأن المطالب تشير إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي وكذلك التضخم في الأسعار.

وقال “الشمري” خلال مداخلة على “برنامج 120” : ” أن الوزارة وضعت الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أصحاب الأعمال”، مُشيرًا إلى أن الـ 5 آلاف غير مناسب ولكن كالبدء به كحد أدنى لا يوجد به مانع لحديثي التخرج وأن يبدأ بعد في التسلسل في السلم الوظيفي وسلم الرواتب صعودًا.

وأوضح أن هذه هي فكرة القطاع الخاص ، استقطاب وأداء وتقديم إنتاجية وتحديث وتغذية السيرة الذاتية للموظف، وسيتم استقطابه بمسميات وظيفية مختلفة.