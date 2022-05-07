طبيب جلدية: عبارة طبيعي على منتجات التجميل كلمة تسويقية فقط

أميرة خالد(صدى):

أكد طبيب الجلدية الدكتور محمد الشايع أن عبارة “طبيعي” المطبوعة على منتجات التجميل هي كلمة تسويقية لا تعني أنها مناسبة للجميع وقد تعود بالضرر على البشرة.

وتفصيلاً، قال طبيب الجلدية إن هذه العبارات ليس لها قيمة علمية فالكلمة تسويقية ولبس هناك طريقة محددة لتقنينها عالميًا وبعضها تكون أكثر ضررًا على البشرة.

وأضاف: “يجب أن نحدد المنتجات التي نحتاجها بناءً على نوع بشرتنا فهذه المنتجات تكون أكثر امانًا على بشرتنا”، وذلك بحسب حواره مع قناة “الإخبارية”.