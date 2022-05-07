بالفيديو.. مواطن لبناني يصرخ بسبب عدم محاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت
وُثِّق مقطع فيديو لمواطن لبناني وهو يصرخ بشدة بسبب عدم محاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، رغم مرور عامين على المأساة.
وأظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص حوله وهو يردد بغض شديد عبارات تشير إلى عدم الرضا عن الأوضاع المعيشية.
وقال المواطن وهو يصرخ بشدة ولا يصدق الوضع المتردي: “أنا بدي رجال واحد منكن يوقف قدام المحقق”.
ويُذكر أن تلك الحادثة وقعت منذ ما يقرب من عامين في “مرفأ بيروت” وخلفت عشرات القتلى والجرحى ولم يتم حتى الآن تقديم أي أحد للعدالة .
" أنا بدي رجال واحد منكن يوقف قدام المحقق".. صرخة مواطن لبناني وحرقة قلبه على خلفية الوضع المتردي في #لبنان، وانتظار أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت العدالة بعد مرور نحو عامين على المأساة#الحدث pic.twitter.com/eAbY7abdsn
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 7, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58760 ] نشر منذ 4 دقائق
ما يقدر يسب المتسبب في الانفجار … الحكومه والقضاء يعرفون المالك الحقيقر للمتفجرات ولكن لا يستطيعون محاسبته