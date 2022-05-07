نقل ملكية تشيلسي لتحالف رجال أعمال أمريكي

وكالات(صدى):

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن توصل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأمريكي تود بويلي لبيع النادي لهم.

وأوضح تشيلسي في بيان له أن النادي سيتم بيعه مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن الملاك الجدد له سيلتزمون بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني في استثمارات إضافية لصالح النادي ويشمل ذلك الاستثمارات في استاد ستامفورد بريدج، الأكاديمية، فريق السيدات والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.