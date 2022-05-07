شاهد.. مختص يكشف عدد مستخدمي العملات المشفرة في المملكة
تحدث المختص في العملات الرقمية محمد الشميمري، عن عدد مستخدمي العملات المشفرة في المملكة.
وقال محمد الشميمري:” من المتوقع السماح بها قريباً في المملكة”، لافتا:” آخر الإحصائيات في فبراير من شركة يو جاف أن عدد مستخدمي العملات المشفرة في المملكة وصل 18% ويعني ذلك 6.3 مليون مستخدم وهذا يعتبر عدداً كبيراً “.
وأوضح أن أكثر المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 عاماً كما أن الإحصائية ذكرت أن 72% من السعوديين يعلمون عن العملات المشفرة وعن ما يحدث في البيتكوين والعملات المشفرة.
فيديو | المختص في العملات الرقمية محمد الشميمري لـ #برنامج_120:
6.3 ملايين مستخدم سعودي للعملات الرقمية أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاما.. ونتوقع السماح بها قريبا في #المملكة pic.twitter.com/xIjKQtn680
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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