بالفيديو.. طبيبة تجميل توضح لماذا يقبل الرجال على الإجراءات التجميلية؟

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة إيناس موسى طبيبة واخصائية التجميل أسباب إقبال الرجال على الإجراءات التجميلية.

وقال إيناس موسى :” يقبل الرجال على الإجراءات التجميلية مثل حل مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخفيف وهنا نلجأ لعدة تقنيات لحل هذه المشكلة مثل الميزوثيرابي والخلايا الجذعية وبعض الفيتامينات وذلك إذا كانت مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخفيف في بداية مراحله، أما عمليات زرع الشعر فنلجأ لها في حالات الصلع التام “.

وأضافت” ومن الإجراءات التجميلية التي يلجأ إليها بعض الشباب والرجال، التسكاس والتي من خلالها يحصل الشاب على ذقن عريضة وهي سمة من سمات الجمال عند الرجال، كذلك الفيلر والبوتكس خاصة بعد سن الثلاثين للقضاء على التجاعيد والخطوط وهنا يحتاج الرجال كميات أكبر منها عن النساء وذلك لأن الرجال عضلات وجوههم أكبر وأقوى