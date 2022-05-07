” فيفا ” يرد على شكوى الجزائر من حكم مباراة التأهل للمونديال

وكالات(صدى):

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا من لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ردت من خلاله على احتجاج الجزائر على قرارات الحكم الغامبي باكاري غاساما وطلب إعادة اللقاء أمام منتخب الكاميرون.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت لجنة الحكام:” كل اللقطات المشكوك فيها خلال مباراة الجزائر ضد الكاميرون تم فحصها بعناية من قبل حكمي الفيديو المساعد VAR أثناء المباراة”.

وتابعت لجنة التحكيم، أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة.