العربي العميم: نستهدف تأهيل ١٠٠٠ من النساء في عالم تربية الأغنام ومنتجات الثروة الحيوانية(فيديو(
أكد الدكتور العربي العميم مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة على استهداف تأهيل 1000 من النساء في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية كمرحلة أولى.
وقال العميم :” هناك برامج عديدة موجهة لمربي الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة حيث نستهدف تقريبا 5 آلاف مربي من ضمنهم ألف مربية”.
فيديو | مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة لـ #برنامج_120:
نستهدف تأهيل 1000 من النساء في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية كمرحلة أولى pic.twitter.com/VqOMF4eMcu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
اترك تعليقاً