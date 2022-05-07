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  3. العربي العميم: نستهدف تأهيل ١٠٠٠ ‪ من النساء في عالم تربية الأغنام ومنتجات الثروة الحيوانية(فيديو(

العربي العميم: نستهدف تأهيل ١٠٠٠ ‪ من النساء في عالم تربية الأغنام ومنتجات الثروة الحيوانية(فيديو(

العربي العميم: نستهدف تأهيل ١٠٠٠ ‪ من النساء في عالم تربية الأغنام ومنتجات الثروة الحيوانية(فيديو(
الرياض(صدى):

‏أكد الدكتور العربي العميم مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة على استهداف تأهيل 1000 من النساء في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية كمرحلة أولى.

وقال العميم :” هناك برامج عديدة موجهة لمربي الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة حيث نستهدف تقريبا 5 آلاف مربي من ضمنهم ألف مربية”.


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