شاهد.. مفسر أحلام: حلم الشخص بالطلاق يدل على الثراء
تحدث مفسر أحلام خالد السيف، عن بعض الدلالات في المنام التي تدل على الثراء، أو أن صاحب الرؤية سيصبح ثريًا.
وقال خالد السيف، إن الطلاق أحد العلامات التي تدل على أن الشخص سيصبح ثريًا.
ودلل على ذلك بآية قرآنية في قول الله سبحانه وتعالى “إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته”.
فيديو | مفسر أحلام: لا أنصح بتفسير جميع الرؤى وحلم الشخص بالطلاق دليل على الثراء#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/j4dVP4Nll9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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