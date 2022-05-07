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شاهد.. استشاري: 15٪ من الأطفال يعانون من الربو في المملكة 

شاهد.. استشاري: 15٪ من الأطفال يعانون من الربو في المملكة 
أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية الدكتور باسم كردي، عن نسبة الأطفال المصابين بالربو في المملكة، وسبب انتشاره.

وقال باسم كردي:”%15 من الأطفال يعانون من الربو في المملكة”، موضحا أن السبب هو الأجواء المتقلبة والغبار والعوالق الترابية من أكبر مهيجات للربو، وفق قناة الإخبارية.

وتابع استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية:”الربو له فرصة انتشار وراثية، إضافة إلى زواج الأقارب”


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