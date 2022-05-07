شاهد.. استشاري: 15٪ من الأطفال يعانون من الربو في المملكة
كشف استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية الدكتور باسم كردي، عن نسبة الأطفال المصابين بالربو في المملكة، وسبب انتشاره.
وقال باسم كردي:”%15 من الأطفال يعانون من الربو في المملكة”، موضحا أن السبب هو الأجواء المتقلبة والغبار والعوالق الترابية من أكبر مهيجات للربو، وفق قناة الإخبارية.
وتابع استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية:”الربو له فرصة انتشار وراثية، إضافة إلى زواج الأقارب”
فيديو | استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية: 15٪ من الأطفال يعانون من الربو والسبب هو الأجواء المتقلبة وزواج الأقارب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CXDKxM4NF5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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