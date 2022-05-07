شاهد.. كيف تتم عملية حياكة ” البشت ” في مصانع الأحساء

الأحساء(صدى):

تمثل مهنة صناعة وحياكة المشالح الأحسائية الأشهر على مستوى العالم، والتي امتهنها وأتقن صنعها وحياكتها العديد من العائلات الأحسائية لأكثر من قرن من الزمن.

وارتبطت هذه المهنة بالأحساء كأول المدن التي بدأت صناعة وحياكة المشالح، وأحد أهم الأسواق المنتجة والمصدرة للمشالح في المملكة .

وقال أحد أصحاب مصانع البشت :” أن هناك معدات كثيرة تستخدم في البشت منها جهاز آلي يستقبل التعليمات، وكذلك ماكينات البشت التي تحتوي على كثير من الإبر، لافتا إلى أن الراس الواحد ينتج بشت واحد والمصنع ينتج ١٠٠ بشت في اليوم ، مبيناً أن البرداخ هي آخر مرحلة يمر بها البشت.