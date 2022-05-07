شاهد.. اللحظات الأولى لإنفجار فندق ساراتوغا في هافانا

هافانا(صدى):

لقى ٢٢ شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في انهيار فندق ساراتوغا، إثر انفجار العاصمة الكوبية، هافانا، فضلاً عن تدمير حافلات وسيارات كانت تقف خارج الفندق.

و أودى الانفجار الهائل بحياة 22 شخصا وإصابة العشرات، حيث نجم هذا الانفجار عن تسرب للغاز، فيما لم يكن في الفندق الذي كان قيد الترميم غير بعض العاملين المشرفين على تهيئته للافتتاح قريباً.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض، فيما بينت أنه كانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل و50 جريحا.