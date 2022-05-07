شاهد.. محامي: وجود الكاميرا ”الداش كام“ في السيارة أصبح مهما 

أميرة خالد(صدى):

تحدث المحامي حسين العنقري، عن تعدد وتنوع أدوات إثبات الجرائم، وتحديدا في ظل التطور التكنولوجي، قائلا:”القضاء أصبح يقبل بالتقنيات الحديثة”.

وأشار حسين العنقري، إلى أن وجود الكاميرا “الداش كام” في السيارة أصبح مهما، مبينا أنها تعد دليلا لإثبات الجريمة.

ولفت إلى أن سرقة السيارات تعتبر من الجرائم الكبرى، التي تجتمع فيها عدة عناصر، موجب للتوقيف، ويجب التعامل معها باستخدام الضوابط المنظمة، مبينا أن انتشار جرائم سرقة السيارات، خطر كبير، رغم أنها في المملكة ما زالت محدودة، بسبب العقوبات الرادعة، والانتشار الأمني المكثف.

وتابع أن الكثير من الجرائم تم التعرف عليها عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة في المحلات والشوارع.