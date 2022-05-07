مختص: المملكة هي ثالث أكبر دولة عالميا تمتلك مخزونا من الثروات الطبيعية (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المختص في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن المملكة هي ثالث أكبر دولة عالميا تمتلك مخزونا من الثروات الطبيعية.

وقال العلمي :” المملكة تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً كأكبر مخزون في الثروات الطبيعية بعد روسيا وأمريكا وكان في الواقع متوقع ألا تستغل المملكة هذه الثروات، وذلك لزيادة المحتوى المحلي”.

وأضاف ” وصلت المملكة إلى المرتبة السابعة عالمياً في كمية احتياطات الفوسفات والمركز الثالث في إنتاجه، فيما أشارت التوقعات بأن المملكة قد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المواد الفوسفاتية”.