مختص: المملكة هي ثالث أكبر دولة عالميا تمتلك مخزونا من الثروات الطبيعية (فيديو)
أوضح المختص في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن المملكة هي ثالث أكبر دولة عالميا تمتلك مخزونا من الثروات الطبيعية.
وقال العلمي :” المملكة تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً كأكبر مخزون في الثروات الطبيعية بعد روسيا وأمريكا وكان في الواقع متوقع ألا تستغل المملكة هذه الثروات، وذلك لزيادة المحتوى المحلي”.
وأضاف ” وصلت المملكة إلى المرتبة السابعة عالمياً في كمية احتياطات الفوسفات والمركز الثالث في إنتاجه، فيما أشارت التوقعات بأن المملكة قد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المواد الفوسفاتية”.
فيديو | المختص في التجارة الدولية د. فواز العلمي لـ #نشرة_النهار:#المملكة هي ثالث أكبر دولة عالميا تمتلك مخزونا من الثروات الطبيعية pic.twitter.com/J0DmWF3g7j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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