شاهد.. مختص: شغل الوظائف بأبناء الوطن يساهم في تقليل البطالة

الرياض(صدى):

علق المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، على توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص.

وقال عبدالعزيز المبارك:”الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات”، لافتا:”هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة”.

وتابع:”كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقف معين 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة يستفيد من هذه البرامج السابقة”.