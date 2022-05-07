شاهد.. مختص: شغل الوظائف بأبناء الوطن يساهم في تقليل البطالة
علق المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، على توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص.
وقال عبدالعزيز المبارك:”الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات”، لافتا:”هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة”.
وتابع:”كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقف معين 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة يستفيد من هذه البرامج السابقة”.
فيديو | المختص في #الموارد_البشرية عبدالعزيز المبارك لـ #نشرة_النهار:
شغل الوظائف بأبناء الوطن يعني المساهمة في تقليل البطالة وزيادة الناتج الاقتصادي pic.twitter.com/IbclBgffTk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022
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