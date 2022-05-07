حقيقة خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين بعد انفصاله عن ياسمين صبري 

القاهرة(صدى):

سادت حالة من الجدل بعد انتشار أخبار تزعم خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من مواطنته الفنانة مي عز الدين.

وشاركت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله، منشورًا تعلن فيه الأمر بشكل ساخر، وتطالب مي عز الدين بالحصول على 500 مليون جنيه من أحمد أبوهشيمة كي تتمكن من تأمين مستقبلها في العامين.

واتضح أن الحساب الخاص بماجدة خير الله تعرض للاختراق وفقدت السيطرة عليه بشكل كامل، كما نفت أن تكون هي من قامت بنشر الخبر الخاص بخطوبة أبوهشيمة ومي عز الدين.