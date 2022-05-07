  • السبت 7 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. متحدث الأرصاد: العاصفة الغبارية تتحول إلى عوالق ترابية وتستمر حتى الغد

شاهد.. متحدث الأرصاد: العاصفة الغبارية تتحول إلى عوالق ترابية وتستمر حتى الغد

شاهد.. متحدث الأرصاد: العاصفة الغبارية تتحول إلى عوالق ترابية وتستمر حتى الغد
الرياض(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن حالة الطقس المتوقعة غدا على معظم المناطق في المملكة.

وقال حسين القحطاني:”غدا ستبقى أجواء المناطق المتأثرة تتحول هذه الحالة إلى عوالق ترابية والحالة بصفة عامة هي عوالق ترابية على المناطق المتأثرة”.

وأشار:” تبقى المرتفعات الجبلية تشهد فرصة أمطار سواء من الطائف إلى الباحة إلى عسير إلى مرتفعات جازان”.

ولفت:”انحسار العاصفة الغبارية في مختلف مناطق المملكة، وهذه الحالة هي امتداد لعاصفة ترابية أثرت على العراق وغيرها من الدول وأثرت على المملكة”.

وتابع:”انحسار هذه الحالة بدأ من اليوم وتحول بشكل كامل إلى عوالق ترابية وتستمر حتى يوم الغد”.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.