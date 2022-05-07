شاهد.. متحدث الأرصاد: العاصفة الغبارية تتحول إلى عوالق ترابية وتستمر حتى الغد

الرياض(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن حالة الطقس المتوقعة غدا على معظم المناطق في المملكة.

وقال حسين القحطاني:”غدا ستبقى أجواء المناطق المتأثرة تتحول هذه الحالة إلى عوالق ترابية والحالة بصفة عامة هي عوالق ترابية على المناطق المتأثرة”.

وأشار:” تبقى المرتفعات الجبلية تشهد فرصة أمطار سواء من الطائف إلى الباحة إلى عسير إلى مرتفعات جازان”.

ولفت:”انحسار العاصفة الغبارية في مختلف مناطق المملكة، وهذه الحالة هي امتداد لعاصفة ترابية أثرت على العراق وغيرها من الدول وأثرت على المملكة”.

وتابع:”انحسار هذه الحالة بدأ من اليوم وتحول بشكل كامل إلى عوالق ترابية وتستمر حتى يوم الغد”.

#نشرة_الرابعة | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: لا تزال هناك فرص لهطول الأمطار على #الطائف و #الباحة و #أبها فيما قد نلاحظ سرعة للرياح على المنطقة الشرقية pic.twitter.com/JxYf7UU4ej — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2022