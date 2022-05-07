بالفيديو.. الحربش يوضح ما الذي يقدمه برنامج تطوير الخريجين التابع لصندوق التنمية السياحي ؟

الرياض(صدى):

أوضح المدير العام التنفيذي لاستراتيجية صندوق التنمية السياحي بدر الحربش أن معايير دعم المشاريع تتطلب تقديم معلومات عن المستفيد والمستثمر والجدوى الاقتصادية، مبيناً أن هناك برامج مخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وقال الحربش :” المشاريع الكبرى الصندوق يتعامل مع المستثمر والجهات المعنية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع استراتيجية السياحة، وكذلك الاستخدام المناسب للأرض الموجودة بالمنطقة”.

وأضاف ” برنامج تطوير الخريجين التابع لصندوق التنمية السياحي يهدف إلى دعم الجيل القادم، ويستهدف البرنامج حديثي الخريجين من الجامعات، حيث يكون لهم سنة كاملة تدريب إلى جانب المكافآت، كما يعامل المتدرب كموظف من موظفي الصندوق ”

#نشرة_الرابعة | المدير العام التنفيذي لاستراتيجية صندوق التنمية السياحي بدر الحربش: معايير دعم المشاريع تتطلب تقديم معلومات عن المستفيد والمستثمر والجدوى الاقتصادية وهناك برامج مخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة@TDF_SA pic.twitter.com/zy7Oh1a2K7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2022