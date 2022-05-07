“باحث” يكشف قصة الآلة الموسيقية المنقوشة على صخور نجران

نجران(صدى):

تحدث الباحث في الرسوم والنقوش الصخرية أحمد النغيثر عن النقش الأثري الموجود على إحدى الصخور في منطقة نجران والذي يظهر فتاة تعزف على آلة الهارب الموسيقية.

وقال النغيثر : “هذه الآلة تعد من أقدم الآلات الموسيقية، ووُجدت في الحضارة المصرية القديمة، وكذلك في حضارة ما بين النهرين بالعراق،. وهي تتكون من الخشب المعكوف والأوتار، وكانت تستخدم قديماً في العبادات الدينية والاحتفالات الراقصة. وقد انتشرت بالجزيرة العربية كثيراً”.

وأضاف : ” توجد هذه اللوحة في نجران في موقع حمى المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهو سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة”.

وتابع : “هذه اللوحة تعبر عن حفل راقص لوجود عازفة وراقصة ومحارب، كما تحتوي على كتابات ثمودية وبعض الرسوم الحيوانية

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