شاهد.. استشاري يوجه نصائح مهمة لمواجهة الموجات الغبارية

أميرة خالد(صدى):

وجه استشاري الأمراض الصدرية للأطفال سامي الحيدر، 6 نصائح مهمة لمواجهة الموجات الغبارية.

وقال سامي الحيدر:” تلك الموجات تستدعي عدم التعرض المباشر لها؛ والبقاء في الأماكن المغلقة وإغلاق النوافد والأبواب”، لافتا:” يفضل الاعتماد على أجهزة التكييف ووضعها على نظام إعادة تدوير الهواء لمنع دخول الهواء المحمل بالغبار من الخارج”.

وحث على التعامل مع أعراض الربو بوعي وباستعداد مسبق من خلال التوعية عبر الطبيب المعالج، مشددا على أهمية متابعة أفراد الأسرة لأعراض الربو “زيادة السعال، سرعة وصعوبة التنفس وعدم النوم”، حماية كبار السن والأطفال.

واختتم:”يجب أخذ العلاج اللازم الموسع للشعب الهوائية والتقيد بطريقة الاستخدام المتبعة والأدات المساعدة للاستنشاق وفق التعليمات الخاصة لكل نوع من الأدوية”.