شكوى للفيفا تقلب مجموعة بكأس العالم 2022

وكالات(صدى):

قدم اتحاد تشيلي لكرة القدم شكوى إلى نظيره الدولي فيفا، ضد الإكوادور التي تأهلت للمونديال 2022، على خلفية مزاعم حول جنسية وسن مزورين لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وأوضح الاتحاد التشيلي أن الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن “استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة”.

وكان كاستيو خاض مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021، والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 نوفمبر من العام ذاته.

يذكر أن تشيلي احتلت المركز السابع بالمجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 4 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين وأوروغواي الثالثة.