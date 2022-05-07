أبل تعوض مالكي هواتف آيفون 4S

وكالات(صدى):

قررت شركة أبل الأمريكية، الموافقة على تسوية دعوى قضائية اتهمت فيها بإبطاء هواتف آيفون iPhone 4S عن قصد بعد تحديث iOS 9 في عام 2015، حيث من المقرر أن تدفع الشركة 15 دولارًا أمريكيا أو ما يعادلها لكل مستخدم متضرر.

وخصصت شركة أبل 20 مليون دولارا لتعويض مالكي هواتف iPhone 4S الذين عانوا من أداء ضعيف بعد تحديث iOS 9، كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص حيث سيتمكن العملاء الذين يعتقدون أنهم مؤهلون للتسوية من إرسال نموذج، وتقديم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف التسلسلي إن أمكن وكذلك العنوان البريدي.

ووفق موقع MacRumors فإن الدعوى القضائية التي اتهمت شركة أبل بإبطاء هواتف آيفون iPhone 4S تم رفعها في عام 2015، حيث كشف المدعون فيها تعرض هواتفهم للضرر عندما قاموا بتنزيل نظام التشغيل iOS 9 على هواتفهم.

وأشار المدعون إلى أن شركة أبل قد أخطأت في أن نظام iOS 9 كان متوافقًا مع iPhone 4S وأنه سيحسن أو يعزز أداء الهواتف وبدلاً من ذلك، يؤكد المدعون أن نظام التشغيل iOS 9 أبطأ بشكل كبير من أداء هواتف iPhone 4S.