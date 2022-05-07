المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة بدء التسجيل، لكلا الجنسين في برنامج السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

وأوضح أن مسمى البرنامج “برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية (الدفعة الثامنة)، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

3- التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

4- ألا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجلاً تجارياً أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.

5- ألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب المحددة للبرنامجين ممارس أو محترف.

6- المؤهل المطلوب لكل برنامج:

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم – لبرنامج (ممارس).

– شهادة البكالوريوس – لبرنامج (محترف)

وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا