” منتجي الدواجن ” : لا صحة لبيع بيض الدواجن بأسعار أقل في دول مجاورة

عادل الحربي(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، على وجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، وأن الأسواق المحلية تشهد تقاربًا كبيرًا في الأسعار مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه، مع تأثُّر أسعاره بالأزمات العالمية.

وأوضحت اللجنة، أن طبق البيض يتوافر حاليًا في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويتم تحديد سعره بناء على أحجامه.

وأشارت إلى أن ما يُشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة، وبيعها بأسعار أقل، غير صحيح، وتم نفيه في وقت سابق من الشركة المنتجة.