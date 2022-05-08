أبرز فوائد نباتات الزينة المنزلية

متابعة أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن الفوائد الصحية من اقتناء نباتات الزينة المنزلية، لأنه بالإضافة إلى تنقية الهواء من الغبار والعفن، تعمل النباتات كمرشحات طبيعية لاحتجاز مسببات الحساسية والجزيئات المحمولة في الهواء.

وتساعد نباتات الزينة في الوقاية أو تخفيف الحساسية، كما تعمل على تحسين الحالة المزاجية، فيما يمكن لأجهزة التدفئة ومكيفات الهواء أن تستهلك الرطوبة داخل الغرف، فتزيد فرص الإصابة بأمراض الصدر، أو حساسية البشرة، وتعزز نبتة العنكبوت الرطوبة بنسبة 20% إلى 30%.

وتعد نباتات الزينة مرشحات هواء طبيعية، بينما قد يساعد النعناع في تخفيف الانتفاخ والغازات وغير ذلك، ويمكن زراعته في حاويات داخل المنزل، ومن أنواعه النعناع الفلفلي والسنبلي والريحان، الذي يساعد على تهدئة المعدة، كما يعتبر نبات اللافندر الأرجواني المعطر من الأدوية العشبية المهمة منذ القدم، ويمكن استنشاق زيته أو تدليكه على فروة الرأس، أو غليه ويضاف إلى الشاي، ليساعد في تهدئة التوتر.

وتستخدم العصارة المستخرجة من نبات الصبار كعلاج منزلي شائع لحروق الشمس وغيرها، كما يمكن أن يهدئ هلام الصبار من الصدفية وأمراض الجلد الأخرى، ويستخدم عصيره كعلاج للإمساك، وتساعد على النوم المريح وتخفيف التوتر وزيادة حدة التركيز.