الأهلي المصري يحقق فوزًا كاسحًا على وفاق سطيف الجزائري

نواف السالم(صدى):

بات النادي الأهلي المصري قريبًا من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-0، أمس السبت، في ذهاب المربع الذهبي للبطولة.

وتقدم الأهلي الفوز بهدف في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني؛ حيث أحرز المهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الأول عند الدقيقة 30 ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني عند الدقيقة 54 وتكفل محمد شريف بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 ثم عاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الثواني الأخيرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، لكي يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حصد لقبه القاري الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه.