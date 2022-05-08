“الجوازات” توضح بعض المعلومات عن الجواز الإلكتروني

الرياض(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع عدد من الاستفسارات الشائعة عن الجواز السعودي الإلكتروني، لافتة إلى عدم تغيّر رسوم الإصدار والتجديد الخاصة بالجواز.

وقالت الجوازات، أن رسوم إصدار الجواز الإلكتروني ما زالت كالسابق، حيث يتم تحصيل 300 ريال عن مدة 5 سنوات و600 ريال عن مدة 10 سنوات، مضيفة أن مزايا الجواز الإلكتروني تتضمّن تصميمه بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.

ويأتي ذلك مع مراعاة متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، وتزويده بشريحة إلكترونية تتضمّن بيانات مشفرة لحامل الجواز، إلى جانب دعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

وأكدت أن الجواز الإلكتروني يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية من المنافذ العالمية بشكل أسرع، مع ارتباط التأشيرات بالاتفاقات المبرمة بين الدول، مشيرةً إلى أنه يتم تسليم الجواز خلال 3-5 أيام عمل عبر البريد السعودي “سُبُل”.