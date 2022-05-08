بالفيديو.. “الأمن العام” يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

نايف السالم(صدى):

كشف الأمن العام، أمس السبت، عن عدد من الجرائم التي أطيح بمرتكبيها في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

وقال الأمن العام، أن الجهات الأمنية أطاحت بمواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام معرضاً حياة الآخرين للخطر، كما تم القبض على مواطن لحيازته 127 كلجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض على مواطن في حالة غير طبيعية قام بسرقة مركبة، وقيادتها بتهور، وتعمد صدم مركبة في طريق عام، والاعتداء بالضرب على مواطن آخر، ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث نصب واحتيال تمثلت في ادعاء تقديم المساعدة للعمالة عند أحد الصرافات الآلية وتبديل بطاقاتهم البنكية والحصول على الرقم السري، وتبديلها بأخرى والسحب منها.