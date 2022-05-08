أعراض تشير إلى الإصابة بالسرطان

لندن(صدى):

كشفت طبيبة مختصة، عن 9 علامات تُنذر بالإصابة بالسرطان؛ داعية إلى ضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل في حال بدء ظهورها.

وأوضحت الطبيبة نيغات عارف، أن تلك العلامات تتمثل في: سعال مصحوب بالدم، ونزيف مع البراز، ونزول الدم مع البول، وفقدان غير مبرر للوزن، وتعرق ليلي، وسعال مستمر لمدة 3 أسابيع، ونتوءات في مختلف أنحاء الجسم، والتعب الدائم، وانتفاخ في البطن لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن هناك أعراضًا تحذيرية أخرى تستوجب زيارة الطبيب أيضًا، وهي: ظهور تغيرات على الجلد، وحكة في الجلد، وحموضة المعدة، وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.