” الغذاء والدواء ” تدعو المستهلكين للتأكد أن المنتج مسجلًا لديها

الرياض(صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المُستهلكين إلى التأكد من أن المنتج مُسجلًا لديها قبل استخدامه عبر الدخول إلى تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة، أن عدم ظهور نتائج عند البحث على المُنتج في التطبيق فإن ذلك يعني أنه غير مُسجل لديها؛ حيث جاء ذلك تفاعلًا مع عدد من الاستفسارات إلى الهيئة حول استخدام عدد من المنتجات، ومدى مأمونية وسلامة استخدامها.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة الغذاء والدواء إلى إمكانية معرفة أسعار بعض المنتجات من خلال تطبيق “طمني”، وبينها الأدوية ورقم تشغيلها وجميع المعلومات المتعلقة بها.