خبيرة صحية تنصح ببعض العادات الفعالة التي تساعد على إطالة العمر

أميرة خالد(صدى):

كشفت الخبيرة الصحية الدكتورة سيّادة موجي، سفيرة العلامة التجارية لتطبيق Freeletics للتدريب القائم على الذكاء الاصطناعي عن بعض العادات الصحية الفعالة التي تساعد على إطالة العمر وتفادي بعض الأمراض الجسدية .

وأوضحت الخبيرة هذه العادات بشيء من التفصيل، مُشيرة إلى أنها مدعومة بالعلوم، والتي ثبت أنها تطيل عمر الرجال والنساء.

وقالت:” إن الأبحاث تظهر أن ممارسة 30 دقيقة فقط من التمارين المعتدلة في اليوم (مثل المشي السريع) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويحسن التمثيل الغذائي لدينا .

وأضافت :” أن مفتاح النظام الغذائي الصحي هو تناول مجموعة واسعة من الأطعمة للتأكد من أنك تحصل على نظام غذائي متوازن وأن جسمك يتلقى جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها”.

وشددت على ضرورة الإقلاع عن التدخين سواء التدخين العادي والإلكتروني، لافتة أنهما يؤثران سلبا على الصحة الجسدية والعقلية.