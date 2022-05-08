مستشار أسري: النظافة الشخصية تؤثر على علاقة الزوجين

أميرة خالد(صدى):

تحدث المستشار الأسري عبدالله السلمان عن أهمية النظافة الشخصية بين الزوجين لتقوية الود والحب بين الزوجين.

وكتب “السلمان” عبر حسابه على “تويتر”: “‏قد يُحرج أحد الزوجين في تنبيه الطرف الآخر بأهمية النظافة الشخصية، وضرورة اعتماد ذلك كسلوك منتظم”.

وأكد المستشار الأسري على ضرورة اختيار عطور ملائمة ومنعشة؛ لأن حاسة الشم من أكثر الحواس تأثيراً على المزاج.

كما أشار إلى هناك اقتران بين الشخص والرائحة الطيبة يبقى مؤثرا في تقوية الود والحب ببن الزوجين.