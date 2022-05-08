إعفاء الرئيس التنفيذي لمطارات جدة وتعيين أيمن أبو عباة

جدة(صدى):

قرر مجلس المديرين بشركة مطارات جدة أمس السبت بعد اجتماع استثنائي ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية والحلول اللازمة، إعفاء ريان طرابزوني، وتكليف أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة اعتباراً من تاريخه.

ويتميز أيمن أبو عباة بخبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

وقال طرابزوني في وقت سابق، أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.