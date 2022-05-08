سلامتك يا بو فهد يا فخر الأمة وعزها .. يتصدر الترند

الرياض(صدى):

تصدر خبر إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للفحوصات الطبية، الترند على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعرب المتابعون عن تمنياتهم لخادم الحرمين بالشفاء العاجل معلقين: “لا بأس عليك حبيب الشعب.. طهور وأجر وعافية”.

فيما كتب “مغرد” آخر: “خادم الحرمين أدام الله عليك لباس الصحة والعافية”.

وكان الديوان الملكي قد أصدر اليوم بيان يفيد بدخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء يوم أمس السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.