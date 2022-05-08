فوائد صحية للترمس تجعلك تواظب على تناوله

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الترمس وجبة غذائية خفيفة غنية بالقيم الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية وقليلة بالسعرات الحرارية.

ويحمي الترمس من الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي ويخفض ضغط الدم ،ويخفف الإمساك، ويعزز صحة الأمعاء ،بالإضافة إلى أنه يعالج فقر الدم.

ويعد مصدر للألياف الطبيعية ويحتوى على عناصر غذائية أخرى كالمعادن، مثل : الحديد، وفيتامينات B، وفيتامين A.

ويمكن أن يكون الترمس بديلآ صحيآ للمقرمشات، والمسليات عالية الدهون، وذلك لأنه قليل الألياف، وفيما يلي سنوم بذكر الحقائق التغذوية لكل 100 جرام من الترمس المنقوع ، وتشمل :

– السعرات الحرارية = 111 سعر حرارى- الكربوهيدرات = 12 جرام- البروتين = 9 جرام- الدهون = 2.7 جرام- الألياف = 3 جرام- الحديد = 1.5 ملجم