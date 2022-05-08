عبد الكريم الحمد: موسم النصر صفري والأفراح في المكاتب (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد أن الجماهير النصراوية كانت محرومة في هذا الموسم الصفري، لافتًا أن هناك انجازات وأفراح في مكاتب ولجان الإتحاد السعودي.

وأوضح ” الحمد ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي ” رأيه عن قضية توقيع اللاعب محمد كنو للنصر و إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي وعن شكر النصر لمحامية قائلاً :” هناك قانونيين تحدثوا عن القضية وربما آرائهم خدمت أهواء الهلاليين، بالإضافة إلى آراء البعض التي خدمت أهواء النصراويين أيضًا.

وقال الحمد :” بأن حرية الرأي متاحة للجميع، إذا كان القانوني فسر القرار بعد انتهاء القضية، وبدأ يشكك فيه، هنا نتوقف ويحق للجهة المتضررة أن تشتكي سواء الاتحاد السعودي أو نادي النصر .