عبد الكريم الحمد: موسم النصر صفري والأفراح في المكاتب (فيديو)
أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد أن الجماهير النصراوية كانت محرومة في هذا الموسم الصفري، لافتًا أن هناك انجازات وأفراح في مكاتب ولجان الإتحاد السعودي.
وأوضح ” الحمد ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي ” رأيه عن قضية توقيع اللاعب محمد كنو للنصر و إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي وعن شكر النصر لمحامية قائلاً :” هناك قانونيين تحدثوا عن القضية وربما آرائهم خدمت أهواء الهلاليين، بالإضافة إلى آراء البعض التي خدمت أهواء النصراويين أيضًا.
وقال الحمد :” بأن حرية الرأي متاحة للجميع، إذا كان القانوني فسر القرار بعد انتهاء القضية، وبدأ يشكك فيه، هنا نتوقف ويحق للجهة المتضررة أن تشتكي سواء الاتحاد السعودي أو نادي النصر .
عبدالكريم الحمد :
موسم النصر "صفري" والأفراح في المكاتب ..
الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD pic.twitter.com/WBMS603otw
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 7, 2022
ابو منى[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 21 دقيقة
الشرهة ماهي عليك الشرهة على اللي طلعك في الاعلام انسان غبي ايش تاريخ في الرياضة انت واللي على شاكلتك الروقي ةالجماز وباقي شلة حسب الله