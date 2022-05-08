إزالة 116 ألف سيارة تالفة بمختلف مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إزالة 116 ألف سيارة تالفة ومهملة في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم 2021.

جاء ذلك بعد أن قامت الأمانات والبلديات برصدها والتنبيه على أصحابها بسرعة اتخاذ اللازم ثم اضطرت إلى سحبها ورفعها إلى مواقع مخصصة لهذا الغرض.

أما عن المناطق، فتصدت أمانة منطقة الرياض في إعداد السيارات المزالة بـ 22 ألف سيارة، ثم جدة 17 ألف سيارة والمدينة المنورة 11 ألف سيارة والمنطقة الشرقية 10 آلاف سيارة.

ويأتي ذلك للحد من مظاهر التشوه البصري والعمل على تحسين إجراءات سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمانات.