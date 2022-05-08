خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء الفحوصات

جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.