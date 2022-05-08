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خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء الفحوصات

خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء الفحوصات
جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يحفظه ويطول بعمره . طهور ان شاء الله يابوفهد وعسى عمرك طويل الله يخليك لنا ويحفظ ولي عهدك والاسرة الحاكمة ويديم علينا الامن والامان ويحفظ وطننا وشعبنا🤲 🇸🇦💚

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